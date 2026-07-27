O que são as "nuvens de fogo" que tornam os incêndios em França ainda mais perigosos?

Há 2h e 28min

Os incêndios florestais em França criaram "nuvens de fogo" capazes de gerar o seu próprio clima

Os incêndios florestais que assolam o sudoeste de França são tão extremos que criaram o seu próprio clima, segundo as autoridades de combate aos incêndios.

As nuvens de fogo, ou "pyrocumulonimbus", são nuvens gigantescas formadas por incêndios florestais particularmente intensos.

Funcionam assim: incêndios florestais de grandes proporções geram calor na atmosfera, tornando-a mais leve e permitindo que suba rapidamente para a atmosfera mais fria. Ao subir, o ar arrefece e pode condensar-se em imponentes nuvens de tempestade capazes de gerar o seu próprio clima: produzindo chuva, vento e até relâmpagos.

Estas nuvens de fogo são perigosas pois não só podem fazer com que as chamas que se encontram por baixo se propaguem mais rapidamente, como os raios produzidos podem iniciar novos incêndios. Podem também tornar os incêndios menos previsíveis e mais difíceis de combater.

É um fenómeno “que nunca vimos em França”, disse Mark Vermeulen, chefe do Corpo de Bombeiros da região de Gironda, numa conferência de imprensa no domingo.