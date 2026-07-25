Governo francês mobiliza avião de transporte militar A400M para combater incêndios

Há 1h e 21min

Cerca de 110 mil pessoas foram retiradas devido aos incêndios florestais que devastam o sudoeste de França

O Governo francês solicitou às Forças Armadas a mobilização, a partir deste sábado, de um avião de transporte militar A400M para combater os grandes incêndios em Gironda, anunciou o gabinete do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu.

Segundo a agência de notícias francesa AFP, a aeronave deverá estar equipada com um kit que permitirá despejar 20 toneladas de produto retardador, o equivalente a dois aviões Dash.

A mobilização do A400M estava prevista para o final do mês, devido aos preparativos técnicos e aos testes necessários a realizar previamente.

Cerca de 110 mil pessoas foram retiradas devido aos incêndios florestais que devastam o sudoeste de França, o maior dos quais, no departamento de Gironda, que já consumiu cerca de 14 mil hectares e destruiu mais de 50 casas.