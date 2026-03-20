Hitler contra Zielinski: o duelo político em França que está a agitar as redes sociais 

CNN Portugal , MCN
Há 1h e 21min
Eleições municipais em França. Getty

Passa-se tudo num local com cerca de três mil habitantes e os apelidos são a grande atração. Se um dos candidatos relativiza o ruído, o outro admite que a atenção mediática está completamente fora de controlo.

O atual presidente da câmara de Arcis-sur-Aube, Charles Hitler, procura na verdade uma reeleição no próximo domingo. E lamenta o foco mediático centrado no seu apelido, em vez das políticas locais ou do futuro da cidade. Em entrevista à BBC, o autarca que partilha o apelido com o homem que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial, confessou: "Isto tornou-se numa loucura completa".

O seu opositor, Antoine Renault-Zielinski, candidato associado a um partido de direita, também tem sido alvo de perguntas curiosas, sendo frequentemente questionado sobre uma eventual ligação ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, algo que nega. Curiosamente, ninguém lhe perguntou sobre Piotr Zieliński, jogador polaco que tem o nome quase igual.

"Percebo porque é que as pessoas acham piada. Pessoalmente, não me faz rir, mas também não me incomoda", garantiu Zielinski à televisão Francesa BFM."Seria melhor se as pessoas falassem de Arcis-sur-Aube por outros motivos, mas pelo menos estamos no mapa", acrescentou.

Charles Hitler revelou à mesma estação televisiva que sempre foi alvo de piadas ocasionais com o seu apelido. “Por vezes, as pessoas desenhavam bigodes nos meus cartazes de campanha. Nunca foi um grande problema."

Ainda assim, reforça que desta vez a atenção está a ser desmedida. "Está fora de controlo. Vi artigos online a dizer '37% dos habitantes de Arcis são hitleristas!'. A minha esposa está em lágrimas."

Na primeira volta das autárquicas francesas, Hitler, sob o slogan “Vamos agir por Arcis”, venceu com quase 37,81% dos votos, longe dos 50% exigidos para garantir a reeleição. Do outro lado, Antoine Renault-Zielenski obteve quase 30 % dos votos com o seguinte mote de camapnha: “Arcis-sur-Aube em chamas”.

A segunda volta decorre já no próximo domingo e vai ser disputada por ambos os candidatos juntamente com uma terceira candidata, Annie Souca, que ficou em segundo lugar na primeira volta com 32,20% dos votos. 

Para lá do duelo eleitoral, há outra coicidência invulgar contada pela imprensa francesa: Arcis-sur-Aube deu nome a uma cidade em Odessa, na Ucrânia. Após Napoleão ter combatido as tropas russas e prussianas na vila francesa em 1814, o nome atravessou fronteiras. Em 1816, imigrantes alemães estabelecidos perto de Odessa batizaram uma localidade como Artsyz, para comemorar a célebre batalha de Arcis-Sur-Aube.

Temas: Franca França autárquicas Charles Hitler Antoine Renault-Zielinski Arcis-sur-Aube

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