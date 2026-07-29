Morreu o DJ Kavinsky

CNN Portugal , MJC
Há 50 min
DJ Kavinsky (Getty Images)
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O músico francês tinha 50 anos

Morreu o DJ francês Kavinsky. Foi encontrado morto na sua casa em Paris, informou a imprensa local esta quarta-feira. Tinha 50 anos.

Produtor e intérprete do tema "Nightcall" que fez parte da banda sonora do filme "Drive", de 2011, o DJ Kavinsky atuou ao lado da cantora belga Angèle na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2024.

Vincent Belorgey, conhecido profissionalmente como Kavinsky, foi músico, produtor, DJ e ator.

A sua carreira artística começou na interpretação e, a partir de 2005, juntou-lhe a música.O single "Nightcall" foi apresentado na abertura do filme "Drive", realizado por Nicolas Winding Refn e protagonizado por Ryan Gosling e Carey Mulligan. Tornou-se um grande sucesso.

O seu álbum de estreia, "OutRun", foi lançado em 2013. O segundo álbum de estúdio, "Reborn", só chegou em 2021.

Em 2024, Kavinsky apresentou "Nightcall" ao lado de Phoenix e Angèle na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, em Paris. A apresentação desencadeou um ressurgimento global para "Nightcall", levando a uma nova versão oficial de estúdio com Angèle e Phoenix, lançada logo a seguir.

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Temas: França DJ Kavinsky Óbito
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