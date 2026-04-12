"Deitada em posição fetal, nua, e sobre um monte de lixo": Criança de 9 anos foi trancada pelo pai numa carrinha, em França. Estava ali desde 2024

CNN
Há 2h e 30min
Vista exterior do edifício e da área de estacionamento onde um menino de 9 anos foi resgatado após ter vivido trancado na carrinha de serviço do pai desde 2024, em Hagenbach, no leste da França, no sábado, 11 de abril de 2026. AP

Pai do menor já foi detido

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Um menino de 9 anos foi resgatado depois de ter vivido trancado na carrinha utilitária do pai, no leste de França, desde 2024, de acordo com o procurador local. Segundo a Associted Press, a criança foi hospitalizada e o pai detido.

A polícia foi alertada por um vizinho para os “sons de uma criança” provenientes de uma carrinha na segunda-feira, na aldeia de Hagenbach, perto das fronteiras com a Suíça e a Alemanha, segundo um comunicado divulgado no sábado pelo procurador Nicolas Heitz.

Após forçarem a abertura da carrinha, os agentes encontraram a criança “deitada em posição fetal, nua, coberta por um cobertor, sobre um monte de lixo e perto de excrementos”, afirmou Heitz.

O menino apresentava sinais claros de desnutrição e já não conseguia andar depois de ter permanecido numa posição sentada durante tanto tempo, de acordo com o comunicado.

O pai do menino disse aos investigadores que colocou a criança na carrinha em novembro de 2024 “para o proteger”, porque a sua companheira queria enviar o então menino de 7 anos para um hospital psiquiátrico, explicou o procurador.

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Heitz afirmou que não existia qualquer registo médico que indicasse que o menino tivesse problemas psiquiátricos antes de desaparecer e que este tinha boas notas na escola.

O menino disse aos investigadores que tinha “grandes dificuldades” com a companheira do pai e que pensava que o pai “não teve outra escolha” senão trancá-lo, segundo o procurador. Acrescentou que não tomava banho desde 2024.

O pai foi alvo de acusações preliminares de rapto e de outros crimes, tendo ficado em prisão preventiva. A sua companheira negou ter conhecimento de que o menino estava na carrinha, de acordo com o procurador. Foi também acusada preliminarmente, incluindo por omissão de auxílio a menor em perigo, e libertada sob supervisão judicial.

A irmã do menino, de 12 anos, e a filha de 10 anos da companheira do pai foram colocadas sob os cuidados dos serviços sociais.

O gabinete do procurador está a investigar se outras pessoas tinham conhecimento da detenção do menino.

Amigos e familiares disseram aos investigadores que pensavam que o menino estava numa instituição psiquiátrica. Aos professores foi comunicado que ele tinha sido transferido para outra escola, segundo o gabinete do procurador.

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As autoridades não divulgaram os nomes da vítima nem dos seus familiares.

Os residentes de Hagenbach contactados pela The Associated Press expressaram choque no sábado perante o caso e disseram desconhecer o paradeiro do menino, mas não quiseram discutir pormenores.

O procurador recusou fazer mais comentários à AP enquanto a investigação prossegue.

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