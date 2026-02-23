PSP recupera obras de arte avaliadas em meio milhão de euros prontas a seguir para França

Agência Lusa , AM
Há 1h e 10min
PSP (Foto: Facebook PSP)

A PSP recuperou em Mafra várias obras de arte roubadas, avaliadas em cerca de meio milhão de euros, que estavam prontas para ser transportadas para França no âmbito de uma investigação por furto qualificado

A PSP recuperou diversas obras de arte cujo valor, numa avaliação inicial, ascende a perto de meio milhão de euros e que se encontravam no concelho de Mafra prontas para ser transportadas para França.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Investigação Criminal, dá conta que na quinta-feira deu cumprimento a mandados de busca e apreensão não domiciliários, no âmbito de uma investigação por suspeita prática do crime de furto qualificado, no concelho de Mafra.

A investigação, de acordo com a nota, teve origem num furto em residência, ocorrido em 17 de outubro do ano passado, no qual onde foram furtadas “diversas obras de arte e outros bens de elevado valor patrimonial, com um prejuízo estimado em cerca de meio milhão de euros”.

Durante a investigação, as autoridades localizaram o paradeiro dos bens furtados, que se encontravam prontos a ser transportados para França, “tendo sido solicitada à Autoridade Judiciária competente a emissão dos respetivos mandados de busca e apreensão não domiciliários, agora cumpridos”.

Na operação policial realizada resultou a apreensão de diversas obras de arte e outros artigos de elevado valor, cuja avaliação preliminar ascende a cerca de 480.000 euros.

A PSP refere a que vão continuar a investigação “com vista ao apuramento da verdade material dos factos e à responsabilização criminal de todos os intervenientes”.

Na nota, a Polícia de Segurança Pública reafirma o seu compromisso no combate à criminalidade patrimonial, em especial àquela que incide sobre bens de elevado valor cultural e económico, contribuindo para o reforço do sentimento de segurança das populações.

Temas: França Cometlis PSP Mafra

