PSP recupera obras de arte avaliadas em meio milhão de euros prontas a seguir para França

Há 1h e 10min

A PSP recuperou diversas obras de arte cujo valor, numa avaliação inicial, ascende a perto de meio milhão de euros e que se encontravam no concelho de Mafra prontas para ser transportadas para França.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Investigação Criminal, dá conta que na quinta-feira deu cumprimento a mandados de busca e apreensão não domiciliários, no âmbito de uma investigação por suspeita prática do crime de furto qualificado, no concelho de Mafra.

A investigação, de acordo com a nota, teve origem num furto em residência, ocorrido em 17 de outubro do ano passado, no qual onde foram furtadas “diversas obras de arte e outros bens de elevado valor patrimonial, com um prejuízo estimado em cerca de meio milhão de euros”.

Durante a investigação, as autoridades localizaram o paradeiro dos bens furtados, que se encontravam prontos a ser transportados para França, “tendo sido solicitada à Autoridade Judiciária competente a emissão dos respetivos mandados de busca e apreensão não domiciliários, agora cumpridos”.

Na operação policial realizada resultou a apreensão de diversas obras de arte e outros artigos de elevado valor, cuja avaliação preliminar ascende a cerca de 480.000 euros.

A PSP refere a que vão continuar a investigação “com vista ao apuramento da verdade material dos factos e à responsabilização criminal de todos os intervenientes”.

Na nota, a Polícia de Segurança Pública reafirma o seu compromisso no combate à criminalidade patrimonial, em especial àquela que incide sobre bens de elevado valor cultural e económico, contribuindo para o reforço do sentimento de segurança das populações.