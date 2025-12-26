Autoridades francesas investigam novo site de venda de bonecas sexuais com aspeto infantil

Agência Lusa , NM
26 dez 2025, 18:49
Bonecas sexuais (Getty)

Depois das investigações em três plataformas de origem chinesa - Shein, AliExpress e Temu – e na Wish, a Procuradoria de Paris abriu um processo contra o site britânico "Little Sex Dolls"

As autoridades francesas anunciaram esta sexta-feira que estão a investigar mais um site de venda de bonecas sexuais de aspeto infantil, que consideram incentivar a pedofilia, e querem acesso aos dados dos compradores das mesmas.

Depois do lançamento de investigações em França à venda de bonecas sexuais infantis em três plataformas de origem chinesa - Shein, AliExpress e Temu – e ainda na Wish, a Procuradoria de Paris abriu um processo contra o site britânico "Little Sex Dolls" pelo mesmo motivo. 

A queixa judicial contra o site britânico, que facilita o envio de bonecas para França, foi aberta após ser recebida uma denúncia da alta comissária para a Infância, Sarah El Haïry, que salientou à agência noticiosa francesa AFP que “estes produtos são perigosos”. 

"Incentivam o comportamento pedófilo e colocam em risco a segurança das nossas crianças”, salientou a representante, solicitando que “seja revelada às autoridades competentes a identidade dos compradores” das bonecas sexuais. 

A investigação foi remetida à Direção Nacional da Polícia Judiciária (DNPJ) francesa e, mais concretamente, aos gabinetes para menores (OFMIN) e de combate ao cibercrime (OFAC).  

A descoberta da venda de bonecas sexuais com aspeto infantil na plataforma da gigante chinesa de comércio eletrónico Shein causou um escândalo em França no início de novembro. 

Desde então, o Ministério Público de Paris abriu investigações contra a Shein, a AliExpress, a Temu e a Wish.  

Estas investigações dizem respeito, para todos os quatro sites, aos crimes de “divulgação de conteúdos violentos, pornográficos ou degradantes acessíveis a menores”. 

A Shein e a AliExpress são ainda suspeitas de “divulgação de imagens ou representações de menores de natureza pornográfica”. 

Em meados de dezembro, durante uma grande operação policial em França, foram detidas cerca de 20 pessoas suspeitas de comprar este tipo de bonecas em plataformas na Internet. 

Temas: França Bonecas Sexuais

