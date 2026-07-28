Corpos de cinco recém-nascidos encontrados em caixas de cartão em França

Há 1h e 8min

A descoberta foi feita por um homem, depois de a mulher dar à luz um bebé saudável, fruto de uma gravidez que negou até ao nascimento

As autoridades encontraram, esta terça-feira de manhã, os corpos de cinco recém-nascidos ocultados em caixas de cartão, numa residência em Orange, região de Vaucluse, em França. De acordo com o jornal Le Parisien, que cita fontes próximas da investigação, os restos mortais de cinco bebés foram encontrados na casa de um casal, depois de a mulher ter dado à luz, na segunda-feira, um bebé saudável, fruto de uma terceira gravidez que negou.

A mulher de 32 anos deu à luz o terceiro filho. O marido estaria ausente quando a mulher se deslocou ao hospital com dores abdominais. Depois de saber do nascimento do terceiro filho (o casal já tinha duas crianças com 8 e 12 anos) e de uma discussão entre o casal, o homem terá decidido investigar o conteúdo das caixas de cartão armazenadas em casa e terá encontrado os restos mortais de um bebé embrulhados num saco plástico que, por sua vez, estava então dentro de uma caixa de cartão.

O marido levou então o saco para o hospital, que comunicou os factos à justiça. A polícia foi chamada e encontrou mais quatro cadáveres.

A mulher continua internada e não foi, até ao momento, detida.