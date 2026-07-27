Três mulheres feridas em ataque com facas em Paris

Há 2h e 14min

O atacante foi detido. Uma das mulheres está grávida

Três pessoas ficaram feridas num ataque com facas esta segunda-feira,p erto da Porte de Clichy, em Paris. O ataque ocorreu ao final da manhã, anunciou a Câmara Municipal de Paris.

As vítimas são três mulheres, uma delas grávida, diz o jornal Le Parisien.

As feridas foram "atendidos pelos serviços de urgência e levadas para o hospital", afirmou a autarquia. Uma delas estava "em estado crítico" quando os serviços de emergência chegaram. A Franceinfo refere que duas das feridas correm risco de vida e uma está em condição estável.

Um suspeito, que, segundo a autarquia, circulava "com duas facas", foi detido. O Le Parisien refere que é um homem de 31 anos. Segundo o Libération, vários vídeos publicados por testemunhas nas redes sociais mostram um jovem de cabelo comprido a ser imobilizado por transeuntes.

O ministro do Interior, Laurent Núñez, disse aos jornalistas que o homem foi detido por um polícia que estava de folga.