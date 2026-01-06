Há uma cidadã portuguesa ferida em acidente com dois autocarros no sul de França

Agência Lusa , NM
6 jan, 19:45
Acidente com autocarro português em França (Gaizka Iroz/AFP via Getty Images)

Ministério dos Negócios Estrangeiros adianta que vítima portuguesa foi transportada para o hospital de Dax

Uma cidadã portuguesa ficou esta terça-feira ferida na sequência de um acidente com dois autocarros em Landes, sul de França, e foi transportada para o hospital de Dax para uma intervenção cirúrgica, disse à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

O ministério comunicou à Lusa que está a acompanhar a situação através do Consulado Geral de Bordéus e garantiu que não há portugueses entre as vítimas mortais resultantes do acidente no sul de França, na fronteira com Espanha.

Segundo o presidente da câmara de Landes, citado pela imprensa francesa, duas pessoas morreram devido à colisão de dois autocarros - pertencentes às empresas Flixbus e Ovnitur - na autoestrada A63, em Landes, por volta das 07:00 locais (06:00 em Lisboa), que provocou um acidente em cadeia de cerca de 100 viaturas.

Há registo de centenas de feridos, segundo os meios de comunicação franceses. 

"Os dois autocarros colidiram e ficaram bastante destruídos. Um deles estava quase vazio, com três ou quatro pessoas a bordo. O outro estava cheio, pelo que houve uma longa operação de evacuação", explicou o presidente do departamento de Landes, Gilles Clavreul.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas as autoridades acreditam que a chuva e o gelo na estrada terão estado na origem, numa altura em que França vive uma vaga de frio, com várias regiões sob alerta amarelo e laranja para a presença de neve e gelo, como é o caso do departamento de Landes. 

Temas: França Acidente Autocarro

Europa

O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Há 10 min

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 1h e 6min

GUERRA AO MINUTO | Mais de um milhão de casas na Ucrânia sem energia e água após ataque russo

Há 1h e 28min

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
Mais Europa

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00