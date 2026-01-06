Há uma cidadã portuguesa ferida em acidente com dois autocarros no sul de França

6 jan, 19:45

Ministério dos Negócios Estrangeiros adianta que vítima portuguesa foi transportada para o hospital de Dax

Uma cidadã portuguesa ficou esta terça-feira ferida na sequência de um acidente com dois autocarros em Landes, sul de França, e foi transportada para o hospital de Dax para uma intervenção cirúrgica, disse à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O ministério comunicou à Lusa que está a acompanhar a situação através do Consulado Geral de Bordéus e garantiu que não há portugueses entre as vítimas mortais resultantes do acidente no sul de França, na fronteira com Espanha.

Segundo o presidente da câmara de Landes, citado pela imprensa francesa, duas pessoas morreram devido à colisão de dois autocarros - pertencentes às empresas Flixbus e Ovnitur - na autoestrada A63, em Landes, por volta das 07:00 locais (06:00 em Lisboa), que provocou um acidente em cadeia de cerca de 100 viaturas.

Há registo de centenas de feridos, segundo os meios de comunicação franceses.

"Os dois autocarros colidiram e ficaram bastante destruídos. Um deles estava quase vazio, com três ou quatro pessoas a bordo. O outro estava cheio, pelo que houve uma longa operação de evacuação", explicou o presidente do departamento de Landes, Gilles Clavreul.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas as autoridades acreditam que a chuva e o gelo na estrada terão estado na origem, numa altura em que França vive uma vaga de frio, com várias regiões sob alerta amarelo e laranja para a presença de neve e gelo, como é o caso do departamento de Landes.