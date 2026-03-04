Despiste provoca um morto em Castro Marim

Há 47 min

São desconhecidas as causas que motivaram o despiste

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência do despiste de uma viatura ocorrido no Itinerário Complementar (IC) 27, na zona da Foupana, no concelho de Castro Marim, no Algarve, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o acidente ocorreu pelas 09:32, resultando na morte do ocupante da viatura.

Segundo a mesma fonte, são desconhecidas as causas que motivaram o despiste do veículo ligeiro de passageiros, estando a investigação a cargo da Guarda Nacional Republicana.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 25 elementos da Proteção Civil, sete viaturas e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica.