MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
Um mês depois da Kristin, em Casal dos Bernardos limpam-se os estragos
Há 1h e 0min
Militares cobraram despesas aos municípios após tempestades em situação de calamidade
Há 17 min
Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime
Há 41 min
Um mês depois do temporal, Casal dos Bernardos continua a recuperar dos estragos
Há 1h e 13min
Teatro Maria Vitória em Lisboa com atividade suspensa após danos no edifício provocados pelas tempestades
Ontem às 23:04
Livre propõe distribuir kits de emergência em Lisboa, Moedas diz que já distribuiu mais de 2.000
Ontem às 21:45
Mais País
Mais Lidas
Ministro das Finanças internado e em observação no Santa Maria. Terá sofrido um Acidente Isquémico Transitório
Ontem às 12:12
Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem
24 fev, 23:46
FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles
Ontem às 18:52
Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente
24 fev, 16:34
É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro
24 fev, 12:41
Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes
Ontem às 21:37
Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares
24 fev, 16:13
"A melhor ajuda que pode vir é uma porta aberta": na Marinha Grande, reabre-se antes de estar tudo pronto para não deixar a casa cair — e até há quem contrate agora
Ontem às 07:00
Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande
24 fev, 17:03
Em Leiria, há empresas que gravam a queda para "nos reerguermos daqui" e outras que percebem que "a guerra não se planeia". No fim, o tempo é "o nosso maior carrasco"
Ontem às 07:01
Tiroteio em Lisboa faz três feridos
Ontem às 07:18
Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas
24 fev, 21:00