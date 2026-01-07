Mundo
Tempestade de neve cancela centenas de voos nos Países Baixos
Ontem às 06:56
Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera
Ontem às 23:55
02:32
"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno
Ontem às 23:14
Uma morte, roubos e temperaturas negativas: Berlim sofreu o apagão mais longo da história da cidade no pós-guerra
Ontem às 18:34
Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA
Ontem às 12:33
Invadir a Gronelândia? Rubio desmente Casa Branca sobre tomada militar ser uma opção
Ontem às 10:30
Neve e vento cancelam centenas de voos - incluindo para Portugal - nos aeroportos de Amesterdão, Paris e Bruxelas
Ontem às 09:56
Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré
Ontem às 15:27
Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade
6 jan, 16:23
Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA
Ontem às 10:40
Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM
Ontem às 07:13
As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros
6 jan, 20:00
Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens
Ontem às 20:27
Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)
6 jan, 20:02
Resultado final: Benfica 1-3 Braga
Ontem às 19:38
Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas
Ontem às 08:46
O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)
Ontem às 07:00
EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela
Ontem às 13:41