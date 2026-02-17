Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
Tem cor, purpurina, história e muito samba: este é o melhor Carnaval do mundo
Há 2h e 16min
Brasil
Tem cor, purpurina, história e muito samba: este é o melhor Carnaval do mundo
Há 2h e 16min
Avião com destino a Lisboa aborta descolagem quando já iniciava subida. "Foi um terror"
Ontem às 16:56
Brasil ordena a X que impeça geração de “conteúdos sexualizados” por Grok
12 fev, 06:29
01:29
Polígrafo: Lula disse mesmo que "o pobre não nasceu para estudar, mas sim para trabalhar"?
9 fev, 21:30
Pelo menos 15 mortos após acidente com autocarro de peregrinos no Brasil
3 fev, 14:54
FBI ajuda polícia brasileira a deter membro do Estado Islâmico que planeava atentado
29 jan, 16:46
Mais Brasil
Mais Lidas
Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"
Ontem às 15:57
Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos
Ontem às 23:37
"Destruíram a minha vida": operador de drones de unidade de elite russa deserta para a Ucrânia e promete lutar contra a Rússia
Ontem às 12:23
"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"
Ontem às 21:17
Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa
Ontem às 17:03
Avião da TAP esteve "a segundos" de ter um acidente a alta velocidade em pleno voo
Ontem às 15:01
Avião com destino a Lisboa aborta descolagem quando já iniciava subida. "Foi um terror"
Ontem às 16:56
VÍDEO: filho de Francisco Rodrigues dos Santos entra em campo com Hjulmand
Ontem às 16:48
Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível
Ontem às 18:34
Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos
15 fev, 14:51
Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto
15 fev, 08:00
Morreu o ator Robert Duvall
Ontem às 18:13