Tem cor, purpurina, história e muito samba: este é o melhor Carnaval do mundo

Há 2h e 16min

Brasil

Há 2h e 16min

Avião com destino a Lisboa aborta descolagem quando já iniciava subida. "Foi um terror"

Ontem às 16:56

Brasil ordena a X que impeça geração de “conteúdos sexualizados” por Grok

12 fev, 06:29
01:29

Polígrafo: Lula disse mesmo que "o pobre não nasceu para estudar, mas sim para trabalhar"?

9 fev, 21:30

Pelo menos 15 mortos após acidente com autocarro de peregrinos no Brasil

3 fev, 14:54

FBI ajuda polícia brasileira a deter membro do Estado Islâmico que planeava atentado

29 jan, 16:46
