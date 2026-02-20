Mundo
Política
Negócios
País
Saúde
Desporto
Artes
Opinião
Estilo de Vida
Futuro
Storytelling
TV
Podcasts
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
CNN ALERTA
Preço dos combustíveis muda na próxima semana. Saiba quanto
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
Silvino Santos está há três semanas sem luz em Chãs, Leiria
Há 35 min
Mais Lidas
Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois
Ontem às 12:16
Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas
Ontem às 14:30
Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada
18 fev, 11:41
"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia
18 fev, 13:22
Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado
18 fev, 15:06
Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa
18 fev, 22:43
Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14
Ontem às 19:40
Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos
Ontem às 21:55
Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados
18 fev, 23:20
Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%
Ontem às 15:01
"Grito do Ipiranga": Europa está a quebrar o tabu nuclear para enfrentar Moscovo
Ontem às 07:00
Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a suspeita de incêndio em avião da Ryanair
18 fev, 19:35