Recuperação dos danos provocados pela tempestade Kristin em Leiria

Há 2h e 5min

Meteorologia

10:33

Chuva, vento forte, e "a continuidade de inundações": o que esperar do tempo para este fim de semana

Há 16 min

Risco de derrocada obriga à retirada de 75 pessoas das habitações em Alenquer

Há 23 min
03:15

"Não temos noção de como está o interior das nossas casas". Rio transborda e inunda quintais e habitações na Azambuja

Há 1h e 46min
02:47

Barragem de Castelo do Bode continua a fazer descargas após atingir 98% da capacidade por causa da chuva intensa

Há 1h e 53min

02:28

"Estamos num ponto muito crítico": chuva intensa em Coimbra preocupa autoridades devido à subida do rio Mondego

Há 2h e 7min
Mais Meteorologia

