Recuperação dos danos provocados pela tempestade Kristin em Leiria
Há 2h e 5min
Meteorologia
10:33
Chuva, vento forte, e "a continuidade de inundações": o que esperar do tempo para este fim de semana
Há 16 min
Risco de derrocada obriga à retirada de 75 pessoas das habitações em Alenquer
Há 23 min
03:15
"Não temos noção de como está o interior das nossas casas". Rio transborda e inunda quintais e habitações na Azambuja
Há 1h e 46min
02:47
Barragem de Castelo do Bode continua a fazer descargas após atingir 98% da capacidade por causa da chuva intensa
Há 1h e 53min
02:28
"Estamos num ponto muito crítico": chuva intensa em Coimbra preocupa autoridades devido à subida do rio Mondego
Há 2h e 7min
Mais Meteorologia
Mais Lidas
Depressão Marta está a chegar: quase todos os distritos sob aviso laranja
Ontem às 17:25
Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado
5 fev, 19:59
Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana
Ontem às 20:20
Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante
Hoje às 00:15
Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa
Ontem às 17:16
Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce
Ontem às 10:17
Fernando Madureira foi libertado mas não pode ir ao FC Porto-Sporting
Ontem às 17:08
ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo
5 fev, 20:09
Vai acontecer no Tejo o que não acontece desde 1997. Autoridades pedem a quem vive nas zonas ribeirinhas que saia de casa
5 fev, 16:53
Comboio de tempestades não pára: depressão Marta "deverá ser mais severa que a Leonardo" mas também "mais circunscrita"
Ontem às 18:55
Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira
Ontem às 20:20
"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água
Ontem às 08:00