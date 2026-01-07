Política
Presidenciais 2026: a campanha em imagens
Ontem às 11:47
Política
02:07
Rui Rio e Manuel Pizarro formam bloco central de apoio a Gouveia e Melo em campanha no Porto
Há 1h e 40min
01:57
Cotrim de Figueiredo foi a Pedrógão Grande dizer que quer ser conhecido como o presidente "que ajudou a resolver problemas"
Há 1h e 41min
02:17
Marques Mendes desvaloriza queda nas intenções de voto e diz que "as sondagens também falham"
Há 1h e 42min
02:11
Ventura diz que Ana Paula Martins "já não devia estar em funções"
Há 1h e 42min
01:57
"Começa a ser difícil acreditar que é só incompetência": candidatos às presidenciais criticam tempos de espera na saúde
Há 1h e 43min
02:12
"Seguro é fixe": 40 anos depois, apoiantes recuperam slogan que deu a vitória a Soares
Há 1h e 43min
Mais Lidas
Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré
Ontem às 15:27
Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade
6 jan, 16:23
Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA
Ontem às 10:40
Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA
Ontem às 12:33
As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros
6 jan, 20:00
Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM
Ontem às 07:13
Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)
6 jan, 20:02
Resultado final: Benfica 1-3 Braga
Ontem às 19:38
Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens
Há 3h e 59min
Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas
Ontem às 08:46
O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)
Ontem às 07:00
EUA preparam-se para intercetar petroleiro em fuga ligado à Venezuela e sobre o qual a Rússia reclama jurisdição
6 jan, 09:10