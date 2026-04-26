Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
Mundo
Política
Negócios
País
Saúde
Desporto
Artes
Opinião
Estilo de Vida
Futuro
Storytelling
TV
Podcasts
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
Praia da Vieira, três meses depois da tempestade
Há 49 min
Mais Lidas
Doze trabalhadores retidos há meio ano num barco em Cabo Verde
24 abr, 13:26
Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios
22 abr, 19:00
"Rainha da Cocaína", "La Jefa" e as ‘narcas’ de Sinaloa: a vida secreta das mulheres por trás dos impérios do narcotráfico
Ontem às 21:07
Os centros de dados estão a espalhar-se pelos EUA. Agora, o mesmo está a acontecer com as proibições relativas aos centros de dados
Ontem às 16:00
Exclusivo. Roubaram‑lhe a carteira em Lisboa e acabou com uma dívida de 300 mil euros e vários processos-crime
23 abr, 21:18
Vai haver um novo concurso para a compra de carros elétricos. E já não falta muito
24 abr, 12:07
Morreu Carlos Salema
Ontem às 17:19
Gasóleo desce, gasolina sobe. O preço dos combustíveis na próxima semana
24 abr, 10:44
Trump retirado do jantar dos Correspondentes da Casa Branca depois de atirador tentar entrar no local
Há 2h e 42min
Estes são os melhores aviões de passageiros de todos os tempos classificados pelo principal especialista em aviação da CNN
Ontem às 17:00
UE acusa Rússia de realizar “ataques implacáveis” contra a estrutura que abriga os destroços do reator de Chernobyl
Ontem às 16:49
"Se aquilo abrisse, era o fim". Manuel tinha 23 anos quando tirou Marcello Caetano do Largo do Carmo na "Bula"
Ontem às 08:00