Ponte de Entre-os-Rios caiu há 25 anos

Há 1h e 43min

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

Ontem às 20:03

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

Ontem às 16:58

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Ontem às 09:00

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

Ontem às 13:18

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

Ontem às 20:53

O que se sabe sobre o ataque com mísseis do Irão a território europeu (que envolve o 2.º maior exército da NATO)

Ontem às 12:35

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

28 fev, 15:08

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

28 fev, 19:00

"Estou numa prisão domiciliária." Alice, 65 anos, está entre dois concelhos varridos pelo "comboio de tempestades" e não é prioridade para nenhum

Ontem às 08:00

A China é a superpotência das energias limpas, mas há outro país à perna e a avançar ainda mais depressa

Ontem às 12:00

No meio de uma purga de oficiais, CIA lança vídeo a convidar militares chineses a ajudar os EUA

Ontem às 17:00

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

Ontem às 18:33