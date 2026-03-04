O retrato oficial de Vhils deixou Marcelo com uma certeza: "Foi a ideia mais louca que tive"

Hoje às 00:00

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a escolha de Vhils para fazer o seu retrato oficial foi "a ideia mais louca" que teve como Presidente, marca uma viragem e simboliza "o triunfo da democracia". A obra de Alexandre Farto, que assina como Vhils, foi apresentada esta quarta-feira numa curta cerimónia, no Museu da Presidência da República, com a presença do artista, cinco dias antes de Marcelo Rebelo de Sousa cessar funções como chefe de Estado. O artista usou camadas de recortes de jornais de 2016 a 2026, sobrepostos e esculpidos, para formar a imagem do rosto de Marcelo Rebelo de Sousa, sorridente – apenas o rosto, em grande dimensão, e não o corpo inteiro. "Visto de perto é completamente diferente. E podemos ver, quem tiver paciência, ali o retrato de alguém que foi primeiro-ministro comigo [António Costa], ali problemas dos fogos, ali problemas da pandemia, está por lá, por baixo", apontou o Presidente da República, em declarações aos jornalistas. (Fotos MANUEL DE ALMEIDA/LUSA)