O Primeiro-ministro, Luís Montenegro, visitou o Peso da Régua

Há 39 min

Meteorologia

Há 39 min
04:17

"Bacia do Tejo preocupa", Douro "está controlado": presidente da APA admite que Portugal atravessa "uma situação verdadeiramente inédita"

Há 45 min
02:48

"Temos de começar pensar em ter redes elétricas mais resilientes" - e a solução pode estar em países como EUA e Porto Rico

Há 1h e 24min

Há "aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país" e, por isso, vai afetar "outras regiões" que não estavam previstas

Há 1h e 26min
03:41

"Perante situações de tempestade, é impossível conseguir uma reposição em tempo útil do funcionamento do sistema elétrico. Caíram milhares de postes"

Há 1h e 32min
04:28

"Prejuízo pode ir de 80 a 100 mil euros": cheias em Bragança afetam vários terrenos agrícolas

Há 1h e 45min
Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

Ontem às 20:20

Depressão Marta está a chegar: quase todos os distritos sob aviso laranja

Ontem às 17:25

Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante

Hoje às 00:15

Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa

Ontem às 17:16

Fernando Madureira foi libertado mas não pode ir ao FC Porto-Sporting

Ontem às 17:08

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

5 fev, 19:59

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Ontem às 10:17

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

5 fev, 20:09

Comboio de tempestades não pára: depressão Marta "deverá ser mais severa que a Leonardo" mas também "mais circunscrita"

Ontem às 18:55

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:20

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Ontem às 08:00

Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

Ontem às 08:49