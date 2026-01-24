País
CNN ALERTA
Benfica: 200 adeptos "invadem" Seixal para pedir explicações a Rui Costa
Ucrânia
CNN TRAVEL
Neve pinta Vila Pouca de Aguiar de branco
Há 55 min
País
Neve pinta Vila Pouca de Aguiar de branco
Há 55 min
03:37
Ideia de "supremacia branca" do 1143 está "muito ligado à criminalidade grave e violenta"
Há 58 min
02:22
Há uma "normalização" do neonazismo que leva ao "recrutamento de franjas da população"
Há 1h e 1min
Portugal envia equipa para Maputo para seguir investigação à morte de administrador português
Há 2h e 5min
ASAE apreende sete taxímetros por falta de controlo metrológico em Coimbra
Há 2h e 9min
Homem morre ao tentar atravessar linha de água no Cadaval
Há 2h e 25min
Mais País
Mais Lidas
Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia
Ontem às 07:00
Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA
21 jan, 21:13
Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas
Ontem às 10:28
Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto
Ontem às 19:49
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
17 jan, 16:55
Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões
Ontem às 20:29
"Tem um trajeto da prática de crimes graves" e "acentuou crimes de incitamento ao ódio": tribunal recusa suspensão da pena de Mário Machado
Ontem às 14:34
João Cotrim de Figueiredo lança movimento cívico e garante que não vai votar em Ventura
Ontem às 22:17
Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde
Hoje às 09:01
"Estou a defender-me pela primeira vez na minha vida": a briga na família Beckham tem lições para todas as famílias
Ontem às 16:05
Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas
22 jan, 09:15
Depressão Ingrid: cerca de 3.800 casas sem energia elétrica em várias zonas do país
Ontem às 19:43