NASA divulga as imagens mais espetaculares da missão Artemis

Há 1h e 17min

Ciência

NASA divulga as imagens mais espetaculares da missão Artemis

Há 1h e 17min

Houston, temos um recorde: a fase mais crítica da viagem da Artemis II contada (e vista) ao pormenor

Hoje às 03:11
02:06

"Para toda a Humanidade": o momento em que a Artemis II chegou onde o Homem nunca tinha chegado

Ontem às 19:25

ARTEMIS II • AO MINUTO | O ser humano a chegar onde nunca chegou

Ontem às 18:04

Tripulação da Artemis II chegou à esfera gravitacional da Lua, prepara-se agora para captar algo raro

Ontem às 11:37

Tripulação da Artemis II verá um eclipse solar durante sobrevoo da face oculta da Lua

Ontem às 06:08
Mais Ciência

Mais Lidas

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

5 abr, 22:00

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

5 abr, 15:09

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

5 abr, 21:57

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

5 abr, 19:00

Coreia do Sul lamenta incursão de drones em território norte-coreano

Ontem às 08:24

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Tripulação da Artemis II chegou à esfera gravitacional da Lua, prepara-se agora para captar algo raro

Ontem às 11:37

O sítio que Israel voltou a atacar tem gás para todo o mundo durante 13 anos

Ontem às 13:22
opinião
Bernardo Mota Veiga

Vamos viver até aos 100 anos mas... ainda falta pagar 33

Ontem às 10:24

Vem aí um "carrossel de subida e descida das temperaturas", inclui chuva e trovoadas

5 abr, 16:53

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

5 abr, 12:00

24 horas decisivas: Trump traça o prazo final e não se importa com crimes de guerra porque do outro lado estão "animais"

Ontem às 21:57