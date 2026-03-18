Milhares de pessoas participam no funeral de Ali Larijani e outros líderes iranianos

Há 1h e 24min

Médio Oriente

Milhares de pessoas participam no funeral de Ali Larijani e outros líderes iranianos

Há 1h e 24min
08:13

Elemento da equipa de segurança do presidente de Israel tenta impedir trabalho de repórter da CNN Portugal. Não conseguiu

Há 2h e 58min
02:54

Israel tem conseguido "criar medo" com intensificação dos ataques aéreos, mas o "espírito dos iranianos continua em força"

Há 3h e 49min
03:53

Madrugada "intensa" em Beirute: bombardeamentos no centro da capital continuam, "alguns com aviso prévio outros sem"

Hoje às 09:47

ATAQUE AO IRÃO • AO MINUTO | Israel anuncia que matou Esmaeil Khatib e que "haverá surpresas significativas" hoje. Irão diz que EUA e Israel atacaram a maior reserva de gás no mundo. NATO está a instalar mais sistemas de defesa antimíssil

Hoje às 08:27

"Num país normal, os atletas são recebidos com medalhas. No meu país, são recebidos com balas": o que pode acontecer às jogadoras de futebol da seleção do Irão

Ontem às 23:46
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

"Qualquer submarino ou fragata que tenha mísseis pode vir" à costa portuguesa lançá-los. "Não temos capacidade de os intercetar"

Hoje às 08:00

Navio de assalto anfíbio dos EUA com milhares de fuzileiros está a caminho do Médio Oriente

Ontem às 15:06

Shoigu alerta que nenhuma região russa está a salvo dos ataques ucranianos

Ontem às 16:57

Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália

16 mar, 17:27

PJ desfaz rede milionária de falsa venda de imóveis de luxo na Grande Lisboa 

Hoje às 10:21

Drones ucranianos "afundam" fragata da NATO em exercício na costa portuguesa

Ontem às 21:00

Joe Kent: o homem que apoiou as conspirações de Trump depois de ver a mulher morrer na guerra bateu com a porta por causa do Irão

Ontem às 16:11

Insólito: CAF penaliza Senegal e afinal é Marrocos o vencedor da CAN cuja final foi jogada há dois meses

Ontem às 21:54

Do linguado de Eanes ao Pêra Manca de Cavaco. Como foi o primeiro dia de cada Presidente da República eleito em democracia

9 mar, 12:00

"Apoiei Trump mas não posso apoiar esta guerra que iniciámos devido à pressão de Israel": a carta na íntegra em que Joe Kent apresenta a demissão

Ontem às 14:09

Gabinete de Berta Cabral alvo de buscas por alegado favorecimento à Ryanair nos Açores

Ontem às 16:22

Portuguesa espancada e assaltada por colonos israelitas na Cisjordânia. Governo garante que está "bem e em segurança"

Ontem às 18:27