País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026
Veja aqui os resultados na sua freguesia, no seu concelho, no seu distrito, na emigração
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
comparador 1.ª volta / 2.ª volta
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
Mau tempo inunda moradias em Vila de Milhaços
Há 1h e 52min
Meteorologia
06:34
“Temos de retirar a população destes locais, esperar que aconteça o melhor mas preparando-nos para o pior”
Há 1 min
Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"
Há 29 min
04:29
Nova derrocada em Almada: "Terras completamente permeáveis e ensopadas pela água"
Há 40 min
02:57
Este café inundou seis vezes em 15 dias
Há 1h e 10min
07:01
Arrume o guarda-chuva, tire a fatiota do armário: "Espera-se um Carnaval mais solarengo"
Há 1h e 19min
04:45
Há lenha dos incêndios arrastada pela força das águas: pode levar ao colapso de uma ponte
Há 1h e 19min
Mais Meteorologia
Mais Lidas
Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"
9 fev, 20:30
Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"
Ontem às 09:55
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
17 jan, 16:55
Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval
9 fev, 19:38
Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira
Ontem às 20:21
Ministra da Administração Interna demite-se
Ontem às 21:09
Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil
9 fev, 12:27
Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"
9 fev, 23:13
"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa
Ontem às 23:28
Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques
Ontem às 22:44
Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"
Ontem às 18:38
Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva
Ontem às 22:52