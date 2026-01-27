País
País
Marinha acompanha cargueiro sem leme na Figueira da Foz
País
Queda de neve obriga ao encerramento das escolas em Montalegre
Há 7 min
Marinha acompanha cargueiro sem leme na Figueira da Foz
Rajadas podem atingir os 160 km/h esta noite. Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"
Há 1h e 29min
02:32
Cinco feridos e danos até ao sexto andar após explosão em prédio no Vale das Flores
Há 1h e 35min
Ficou sem seis mil euros em roubo por esticão em Matosinhos
Há 1h e 40min
03:23
"Ondas de choque" da explosão de prédio em Coimbra atingiram mais edifícios e pessoas na rua
Há 1h e 41min
Mais País
Mais Lidas
Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes
Ontem às 15:14
IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete
Ontem às 19:12
Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia
Ontem às 15:48
"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h
Hoje às 09:46
Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA
Ontem às 12:21
Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão
Hoje às 09:23
Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde
Ontem às 14:01
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
17 jan, 16:55
Depois da Ingrid, é a vez de a tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal
Ontem às 08:59
Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego
25 jan, 16:00
"Ninguém se pode sentir seguro" na China, nem os mais próximos de Xi: como a queda de um general está a abalar as elites
Ontem às 12:53
Europa prepara-se para criar a maior reserva da energia que Trump mais detesta para responder aos EUA
Ontem às 14:19