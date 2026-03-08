Marcelo - as imagens de dez anos de mandato

Benfica
Política

O Presidente das selfies e dos afetos foi também o que mais vezes dissolveu a Assembleia e o que mais caiu na tentação de intervir: foram dez anos de Marcelo em Belém

Hoje às 11:00

PSD quer reintroduzir validação médica no regime jurídico de mudança de sexo mas há contestação interna

Ontem às 19:57

Ventura desafia Governo a "devolver aos contribuintes" IVA resultante da subida dos combustíveis

Ontem às 17:43

O Melhor Quiz De Política | O duelo escrito nas estrelas será ao pôr do sol?

Ontem às 10:00
03:26

"Ele escrevia de uma forma diferente. Como pessoa era fascinante": Marcelo recorda António Lobo Antunes

6 mar, 18:26
