DIRETO
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Benfica
18:00
0
-
0
FC Porto
Marcelo - as imagens de dez anos de mandato
Há 2h e 36min
Marcelo - as imagens de dez anos de mandato
Há 2h e 36min
O Presidente das selfies e dos afetos foi também o que mais vezes dissolveu a Assembleia e o que mais caiu na tentação de intervir: foram dez anos de Marcelo em Belém
Hoje às 11:00
PSD quer reintroduzir validação médica no regime jurídico de mudança de sexo mas há contestação interna
Ontem às 19:57
Ventura desafia Governo a "devolver aos contribuintes" IVA resultante da subida dos combustíveis
Ontem às 17:43
O Melhor Quiz De Política | O duelo escrito nas estrelas será ao pôr do sol?
Ontem às 10:00
03:26
"Ele escrevia de uma forma diferente. Como pessoa era fascinante": Marcelo recorda António Lobo Antunes
6 mar, 18:26
Mais Lidas
"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"
Ontem às 08:00
Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa
Ontem às 15:00
Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século
Ontem às 17:08
Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"
Ontem às 22:00
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
5 mar, 08:00
"Já não é daqui a dois anos, está a acontecer agora": a IA vai mesmo "destruir" vários empregos e "o que estamos a ver é a fronteira do que pode ser o nosso futuro"
Ontem às 09:00
Quase deixou um desconhecido sair da sua vida para sempre. Mas um guarda real britânico interveio
Ontem às 12:00
O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo
Hoje às 07:00
Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina
6 mar, 21:19
“Segurem os vossos telhados: não repitam o erro do estádio de Leiria”
6 mar, 06:49
Mourinho não quer fazer com Trubin a "parolice" que Farioli fez com Diogo Costa
Ontem às 16:37
Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores
6 mar, 23:27