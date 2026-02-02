Kristin. Militares do Exército no terreno

Mundo
Mais Lidas
Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade
31 jan, 22:00
"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal
Ontem às 12:00
Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo
Ontem às 08:30
Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"
30 jan, 17:03
Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui
Ontem às 19:12
Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"
Ontem às 19:42
Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã
31 jan, 21:56
Tracking poll, 2.ª volta, dia 6: Seguro volta a cair, Ventura recupera
Ontem às 20:25
Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa
31 jan, 10:50
O Psicólogo Responde: o que é a chamada "ansiedade climática" e como lidar com ela?
Ontem às 10:00
Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah
30 jan, 10:49
opinião
Bernardo Mota Veiga
"É uma loucura e é de loucos". Moltbook: a rede social só para robots de Inteligência Artificial
Ontem às 16:31