País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
CNN ALERTA
Preço dos combustíveis muda na próxima semana. Saiba quanto
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
Irlandeses espantados com a devastação procuram devolver luz a aldeias de Leiria
Há 1h e 20min
País
Padrasto detido por abuso sexual das enteadas
Há 13 min
MAU TEMPO AO MINUTO | Cerca de 4.500 clientes da E-Redes ainda sem energia na zona mais afetada pela depressão Kristin
Há 34 min
Leiria. Há mais de três semanas sem luz, Silvino sente a solidão a apertar
Há 39 min
"Quando fazemos o nosso trabalho e as luzes voltam, as pessoas ficam assoberbadas de emoção". Técnicos irlandeses celebrados em aldeias de Leiria
Há 1h e 16min
Irlandeses espantados com a devastação procuram devolver luz a aldeias de Leiria
Há 1h e 20min
07:11
Vem aí um fim de semana com temperaturas acima dos 20 ºC (e o sol vai continuar)
Há 1h e 23min
Mais País
Mais Lidas
Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois
Ontem às 12:16
Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas
Ontem às 14:30
Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada
18 fev, 11:41
"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia
18 fev, 13:22
Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado
18 fev, 15:06
Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa
18 fev, 22:43
Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14
Ontem às 19:40
Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos
Ontem às 21:55
Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados
18 fev, 23:20
Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%
Ontem às 15:01
"Grito do Ipiranga": Europa está a quebrar o tabu nuclear para enfrentar Moscovo
Ontem às 07:00
Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a suspeita de incêndio em avião da Ryanair
18 fev, 19:35