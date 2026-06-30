Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ESTÁ A ACONTECER
B+ Summit 2026: transição energética, combustíveis verdes e descarbonização dos transportes e da indústria
MUNDIAL 2026
Saiba tudo aqui
Ficha de jogo
Dezasseis-avos
Costa do Marfim
Noruega
30 Jun
18:00
Ficha de jogo
Dezasseis-avos
França
Suécia
30 Jun
22:00
Ficha de jogo
Dezasseis-avos
México
Equador
01 Jul
02:00
Ficha de jogo
Dezasseis-avos
Inglaterra
RD Congo
01 Jul
17:00
Ficha de jogo
Dezasseis-avos
Bélgica
Senegal
01 Jul
21:00
Ficha de jogo
Dezasseis-avos
Estados Unidos
Bósnia-Herzegovina
02 Jul
01:00
Mais sobre o Mundial 2026
ÚLTIMAS
VÍDEOS
VENEZUELA
MUNDIAL 2026
O calendário dos jogos
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
Equipas de resgate procuram vítimas após colapso de prédio em Atenas
Há 48 min
Europa
Prédio de quatro andares cai em Atenas. Quatro pessoas resgatadas, buscas continuam
Há 41 min
Equipas de resgate procuram vítimas após colapso de prédio em Atenas
Há 48 min
"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha
Há 1h e 6min
Renunciou à cidadania ucraniana antes de ser nomeado um dos mais ricos do país: explosão suspeita no Mónaco fere gravemente oligarca e família
Há 1h e 48min
Papa apela à Fraternidade Pio X que repense a consagração de bispos à revelia. "Suplico-vos do fundo do coração: Reconsiderai!"
Há 2h e 9min
Google condenada em França por violar regras da concorrência na publicidade online
Há 2h e 36min
Mais Europa
Mais Lidas
Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?
28 jun, 16:00
opinião
Rui Santos
"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"
Ontem às 19:18
Mundial 2026: Brasil 2-1 Japão (resultado final)
Ontem às 16:42
Estado condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates
Ontem às 20:17
Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia
Ontem às 17:30
Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV
28 jun, 11:35
Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique
28 jun, 17:06
"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre
Hoje às 08:00
Unidade Especial de Polícia faz entrada tática em apartamento no Porto e resgata mulher
Ontem às 14:29
Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"
28 jun, 19:00
Escândalo Mundial: Alemanha sem capacete choca com estrondo contra muro de dois metros
Hoje às 00:34
Professora que já morreu convocada para classificar exames. Missão Escola Pública apela aos professores para pedirem Escusa de Responsabilidade após "caos" nas correções
Ontem às 12:03