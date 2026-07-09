Equipa portuguesa de resgate condecorada na Venezuela

Há 49 min

Todos os elementos da Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa destacados para a Venezuela foram condecorados pelo governo venezuelano, "numa distinção que reconhece o profissionalismo, a coragem e a dedicação demonstrados ao longo da missão de apoio às populações afetadas pelos sismos que atingiram o país", destaca o Ministério da Administração Interna. A FOCON partiu de Portugal no dia 26 de junho e regressa, após cumprir com sucesso a sua missão humanitária. Esta força integrou operacionais da Força Especial de Proteção Civil, da Guarda Nacional Republicana, do Instituto Nacional de Emergência Médica, do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa e da Força Aérea Portuguesa, que trabalharam em estreita cooperação nas operações de busca, salvamento e assistência às populações afetadas.