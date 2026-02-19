Mundo
Empresas afetadas pela tempestade recuperam em Leiria
Há 1h e 14min
"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia
Ontem às 13:22
Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar
17 fev, 12:49
Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura
Ontem às 09:25
Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado
Ontem às 15:06
Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens
Ontem às 07:00
Jovem roubou num hotel em Portugal computador e iPad da NATO para tentar vendê-los na embaixada da Rússia em Lisboa
Ontem às 16:03
Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa
16 fev, 17:03
Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível
16 fev, 18:34
Carro em que seguiam Venâncio e Fátima foi filmado a 1,5 km do local onde foi encontrado
Ontem às 10:04
Governo quer reduzir o prazo para os professores sem habilitação pedagógica obterem a profissionalização
17 fev, 21:31
Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a princípio de incêndio em avião da Ryanair
Ontem às 19:35
"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"
16 fev, 21:17