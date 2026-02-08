Eleições presidenciais, a segunda volta

Há 45 min

Política

Eleições presidenciais, a segunda volta

Há 45 min

“Foi um desrespeito mandarem votar as pessoas num dia como o de hoje", considera André Ventura

Há 1h e 40min
02:43

Marcelo Rebelo de Sousa: "O Presidente eleito hoje vai ter uma tarefa difícil, mais díficil do que a que eu tive"

Há 1h e 51min

Afluência às urnas registava 22,35% ao meio-dia

Há 2h e 39min
02:11

Carneiro apela a que "todos se mobilizem na escolha daquela que é a mais importante função nas instituições políticas"

Há 2h e 51min
01:58

"O papel de proteção da Consituição é mais importante do que nunca. É muito fácil a democracia tombar"

Há 2h e 54min
