Eleições presidenciais, a segunda volta
Há 45 min
Política
Eleições presidenciais, a segunda volta
Há 45 min
“Foi um desrespeito mandarem votar as pessoas num dia como o de hoje", considera André Ventura
Há 1h e 40min
02:43
Marcelo Rebelo de Sousa: "O Presidente eleito hoje vai ter uma tarefa difícil, mais díficil do que a que eu tive"
Há 1h e 51min
Afluência às urnas registava 22,35% ao meio-dia
Há 2h e 39min
02:11
Carneiro apela a que "todos se mobilizem na escolha daquela que é a mais importante função nas instituições políticas"
Há 2h e 51min
01:58
"O papel de proteção da Consituição é mais importante do que nunca. É muito fácil a democracia tombar"
Há 2h e 54min
opinião
Paulo Portas
Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"
Ontem às 22:40
Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo
Ontem às 19:00
Há "aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país" e, por isso, vai afetar "outras regiões" que não estavam previstas
Ontem às 13:11
Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana
6 fev, 20:20
As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê
Ontem às 18:00
Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante
Ontem às 00:15
Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa
6 fev, 17:16
Mau tempo: Proteção Civil alerta para o "problema maior": "Os movimentos de massa não são visíveis"
Ontem às 19:31
Bombeiro de 46 anos de Campo Maior morre em serviço. Estava a trabalhar no terreno devido às cheias
Ontem às 15:24
"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia
Ontem às 22:00
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
17 jan, 16:55
ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo
5 fev, 20:09