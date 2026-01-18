Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GRONELÂNDIA
IRÃO
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
ONDE ESTÁ HITLER
Reportagem
Eleições presidenciais 2026: o dia em imagens
Há 1h e 21min
Presidenciais 2026
06:56
“Estamos a escolher uma figura que vai representar o país num ciclo histórico com dificuldades e incertezas que talvez não existem em 1986”
Há 6 min
Eleições presidenciais 2026: o dia em imagens
Há 1h e 21min
02:21
Já votaram mais de 21% dos eleitores: "Esperemos que este aumento indique uma maior participação" face a 2021
Há 2h e 28min
Afluência às urnas até às 12:00 é de 21,18% - superior às últimas eleições presidenciais
Há 3h e 8min
03:25
Cavaco Silva antecipa "um tempo muito incerto, que vai exigir muito ao novo Presidente da República"
Há 3h e 51min
03:10
"Esta campanha mais parecia umas eleições legislativas e o Presidente da República não serve para isso"
Hoje às 11:56
Mais Presidenciais 2026
Mais Lidas
"Chorei rios de lágrimas": mudou-se dos EUA para a Europa e achou que nunca se iria adaptar
Ontem às 12:00
Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente
16 jan, 20:16
Fogueiras, danças e gatos: é assim que os ucranianos enfrentam o inverno mais rigoroso dos últimos anos
Ontem às 11:55
A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay
Hoje às 08:00
Trump anuncia aumento de tarifas a oito países europeus "até que seja alcançado um acordo para a compra da Gronelândia"
Ontem às 16:35
Restam menos de dez exemplares deste marsuíno. Será possível salvar a espécie?
Ontem às 15:00
Embaixadores da UE chamados para reunião de emergência após Trump ameaçar com tarifas que podem chegar aos 25%
Ontem às 21:40
Afluência às urnas até às 12:00 é de 21,18% - superior às últimas eleições presidenciais
Há 3h e 8min
Temos um mês e meio para resolver um dos "momentos críticos" no IRS: atenção a isso, atenção aos erros
14 jan, 11:46
Assinado acordo entre União Europeia e Mercosul, que cria a maior zona de livre-comércio do mundo
Ontem às 17:16
Droga dos ginásios: ex-fisioterapeuta do Sporting detido por tráfico de esteroides
Ontem às 10:00
"Se Trump ficar com a Gronelândia, há o risco de Putin avançar sobre Svalbard"
16 jan, 22:00