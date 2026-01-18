Eleições presidenciais 2026: o dia em imagens

Há 1h e 21min

Presidenciais 2026

06:56

“Estamos a escolher uma figura que vai representar o país num ciclo histórico com dificuldades e incertezas que talvez não existem em 1986”

Há 6 min

Eleições presidenciais 2026: o dia em imagens

Há 1h e 21min
02:21

Já votaram mais de 21% dos eleitores: "Esperemos que este aumento indique uma maior participação" face a 2021

Há 2h e 28min

Afluência às urnas até às 12:00 é de 21,18% - superior às últimas eleições presidenciais

Há 3h e 8min
03:25

Cavaco Silva antecipa "um tempo muito incerto, que vai exigir muito ao novo Presidente da República"

Há 3h e 51min
03:10

"Esta campanha mais parecia umas eleições legislativas e o Presidente da República não serve para isso"

Hoje às 11:56
