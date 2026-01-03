Depois do ataque: civis e forças policiais saem à rua na Venezuela

3 jan, 20:31

O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Há 10 min
02:42

Tensão no Médio Oriente. Aqui também está tudo nas mãos de Trump

Há 37 min

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 1h e 6min

Os EUA já tentaram comprar a Gronelândia - e falharam

Há 1h e 13min

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Milícia apoiada por Israel mata dois membros do Hamas em Gaza

Há 1h e 25min

AO MINUTO | Admirável Mundo Trump: Trump diz que supervisão dos EUA sobre a Venezuela pode durar anos

Há 1h e 25min
Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00