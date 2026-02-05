Comboio de tempestades deixa rasto de destruição em Portugal

Há 43 min

Meteorologia

Comboio de tempestades deixa rasto de destruição em Portugal

Há 43 min
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Hoje às 00:36
02:40

Este é um dos barcos que vai entrar em ação se a situação piorar em Santarém

Hoje às 00:35
07:00

Aqui estavam esplanadas. Agora só se vê água

Hoje às 00:31
05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Hoje às 00:20
03:33

Em Carcavelos montou-se uma tenda de propósito para lidar com o mau tempo

Hoje às 00:14
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

3 fev, 17:38

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

3 fev, 19:37

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

3 fev, 15:56

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

Ontem às 13:26

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

3 fev, 18:23

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

Ontem às 10:52

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

Ontem às 08:00

Governo adia novas regras dos tarefeiros da Saúde depois de Marcelo ter imposto travões às incompatibilidades dos médicos

Ontem às 07:00

Garcia Pereira invoca ligações a "1143" e retirada de cartazes para pedir extinção do Chega

Ontem às 12:16

Atropelamento com fuga em Lisboa provoca uma vítima mortal

Ontem às 07:09