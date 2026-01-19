Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026
Veja aqui os resultados na sua freguesia, no seu concelho, no seu distrito, no país inteiro, na emigração
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
GRONELÂNDIA
IRÃO
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
Colisão entre dois comboios de alta velocidade no sul de Espanha
Há 44 min
Europa
Sobe para 39 o número de mortos no acidente com comboios de alta velocidade em Espanha
Há 44 min
Colisão entre dois comboios de alta velocidade no sul de Espanha
Há 44 min
Pelo menos 21 mortos e vários feridos em descarrilamento de comboios de alta velocidade em Espanha
Ontem às 21:15
03:11
"Estamos num novo mundo para o qual não estamos nem habituados nem preparados"
Ontem às 15:32
03:49
"Tenho muitas dúvidas de que a Europa tenha força para dissuadir os EUA da sua vontade na Gronelândia"
Ontem às 15:29
03:09
"Os Estados Unidos são o principal perturbador da ordem internacional" e isso tem "um impacto sério" para a Europa
Ontem às 15:05
Mais Europa
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
17 jan, 16:55
Resultados Legislativas 2025 em tempo real
16 mai 2025, 17:08
Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico
Ontem às 20:00
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
12 out 2025, 00:00
A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay
Ontem às 08:00
Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos
Ontem às 18:11
Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente
16 jan, 20:16
"Chorei rios de lágrimas": mudou-se dos EUA para a Europa e achou que nunca se iria adaptar
17 jan, 12:00
A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada
Ontem às 18:00
Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor
Ontem às 17:39
Fogueiras, danças e gatos: é assim que os ucranianos enfrentam o inverno mais rigoroso dos últimos anos
17 jan, 11:55
Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais
Ontem às 20:27