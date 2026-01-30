Mundo
Política
Negócios
País
Saúde
Desporto
Artes
Opinião
Estilo de Vida
Futuro
Storytelling
TV
Podcasts
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
veja aqui todos os resultados
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
Barragem de Alqueva faz descargas controladas
Há 1h e 7min
Mais Lidas
"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro
Ontem às 09:29
Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção
28 jan, 07:21
Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço
Ontem às 12:48
Morreu João Canijo
Ontem às 22:20
A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev
Ontem às 15:30
Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal
Hoje às 07:00
Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira
28 jan, 12:16
Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)
Ontem às 19:25
"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago
28 jan, 10:53
Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes
26 jan, 15:14
A tempestade Kristin danificou-me o carro e a casa. Tenho direito a ser reembolsado pela seguradora?
Ontem às 12:03
FC Porto acaba em quinto na Liga Europa, Braga em sexto: seguem diretamente para os oitavos de final
Ontem às 18:51