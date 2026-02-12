Mundo
Barragem da Aguieira a 99% da capacidade
Mais Lidas
Dique colapsa no rio Mondego perto da A1
Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h
opinião
Rui Santos
A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"
Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"
Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos
Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego
Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique
"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa
Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"
Suspensa circulação de Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte
