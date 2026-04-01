Mundo
Política
Negócios
País
Saúde
Desporto
Artes
Opinião
Estilo de Vida
Futuro
Storytelling
TV
Podcasts
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
Aves raras e extintas da Nova Zelândia em destaque
1 abr, 15:19
Mais Lidas
Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão
Ontem às 15:09
Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”
4 abr, 18:00
Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas
4 abr, 16:00
"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão
Ontem às 08:11
Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis
3 abr, 14:22
Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas
4 abr, 09:37
A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar
Ontem às 19:00
Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada
Ontem às 12:00
Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre
Ontem às 11:00
Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas
4 abr, 16:35
Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril
Ontem às 13:20
"Abram o raio do Estreito, seus sacanas malucos": Trump eleva tom das ameaças ao Irão e avisa para se prepararem para "terça-feira às 20:00"
Ontem às 18:04