Mundo
Política
Negócios
País
Saúde
Desporto
Artes
Opinião
Estilo de Vida
Futuro
Storytelling
TV
Podcasts
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
MAU TEMPO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
As melhores imagens da tomada de posse de António José Seguro
Há 1h e 28min
Mais Lidas
"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"
7 mar, 08:00
Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século
7 mar, 17:08
Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia
Ontem às 23:15
Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"
7 mar, 22:00
Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa
7 mar, 15:00
O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo
Ontem às 07:00
Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores
6 mar, 23:27
“Foram 12 anos de inferno”. Madalena foi vítima de violência, sobreviveu e, hoje, é uma mulher “louca pela vida”
Ontem às 09:00
Depois do Irão e da Venezuela, Kim Jong-un tem de decidir como lidar com Trump
Ontem às 17:47
Irão volta a ter Líder Supremo: este é o homem discreto que nem o pai queria ver no lugar
Ontem às 21:25
"Já não é daqui a dois anos, está a acontecer agora": a IA vai mesmo "destruir" vários empregos e "o que estamos a ver é a fronteira do que pode ser o nosso futuro"
7 mar, 09:00
Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina
6 mar, 21:19