As imagens dos efeitos da depressão Ingrid em Portugal

Há 2h e 10min

Meteorologia

02:59

A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)

Há 42 min
03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Há 1h e 28min
01:48

Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força

Há 1h e 29min

Há 2h e 10min
02:14

Montalegre está "pintada de branco" e pode vir aí um verdadeiro nevão

Há 2h e 19min
03:30

"O dia mais difícil é amanhã". Está mau tempo, mas vai ficar pior

Há 2h e 19min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Ontem às 07:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

Ontem às 22:50

Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

Ontem às 15:52

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Hoje às 07:00

Ao dia 1.429, Zelensky virou a agulha para criticar a Europa em toda a linha

Ontem às 14:39

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Ontem às 11:45

A imagem que está a correr mundo: menino de cinco anos detido pelos agentes de imigração nos EUA à porta de casa

Ontem às 19:51