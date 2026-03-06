País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
MAU TEMPO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
As imagens do voo de repatriamento que trouxe 24 portugueses
Há 1h e 54min
País
709 mulheres foram assassinadas em Portugal entre 2002 e 2025
Há 24 min
Cimeira ibérica: Portugal e Espanha vão criar sistema de aviso à população para cheias
Há 26 min
As imagens do voo de repatriamento que trouxe 24 portugueses
Há 1h e 54min
06:21
"É importante que os turistas se inscrevam no registo de viajante, algo que as pessoas não costumam fazer". Saiba porquê
Há 2h e 5min
Avião com 147 cidadãos repatriados, a maioria portugueses, já está em Portugal
Há 2h e 15min
Coautor de vários crimes de roubo e sequestro detido em Aveiro
Há 2h e 33min
Mais País
Mais Lidas
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
Ontem às 08:00
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
3 mar, 19:00
"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora
Ontem às 07:00
Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos
Ontem às 00:35
Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos
4 mar, 23:32
Minuteman III. EUA testaram míssil balístico intercontinental
Ontem às 17:07
Portugal concede licença inédita para a reentrada de veículo espacial nos Açores
Ontem às 13:57
opinião
Miguel Sousa Tavares
Rangel é "o único ser no planeta" que viu os aviões americanos nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
Ontem às 22:34
A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê
3 mar, 22:00
Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo
Ontem às 14:14
Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio
4 mar, 05:59
O momento em que os EUA afundam navio porta-drones iraniano
Hoje às 01:58