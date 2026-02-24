As imagens do nevão dos EUA

Há 38 min

E.U.A.

Nevão histórico paralisa Nordeste dos EUA e há previsão de mais neve

Há 1h e 4min
02:08

“Estamos no aeroporto, não sabemos o que vamos fazer.” Nevão cancela mais de 10.000 voos cancelados nos EUA

Há 1h e 15min

Vítimas de Epstein vão assistir ao discurso de Trump sobre o Estado da União

Há 2h e 34min

Médico colaborador da CBS demite-se depois de ser mencionado nos ficheiros Epstein

Ontem às 23:38

Detido pela morte dos pais, Nick Reiner declara-se inocente em tribunal

Ontem às 18:10
20:54

Novo embaixador dos EUA quer Portugal a investir em caças F-35

Ontem às 12:09
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Ontem às 07:00

"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"

Ontem às 09:06

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni

Ontem às 14:29

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00
opinião
Enrique Pinto-Coelho

Prestianni não é um rapaz “incrível”, e o Benfica não diz a verdade

Ontem às 13:34

A Farioli ainda falta aprender um quarto da lição que um famoso DJ tem para nos ensinar

22 fev, 22:28

Governo gasta 11.520€ para maquilhagem e cabeleireiro antes de conferências de imprensa

Ontem às 09:13

IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra após acidente

Ontem às 07:52

Peter Mandelson detido pela polícia britânica

Ontem às 17:15