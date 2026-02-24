Mundo
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
As imagens do nevão dos EUA
Há 38 min
E.U.A.
Nevão histórico paralisa Nordeste dos EUA e há previsão de mais neve
Há 1h e 4min
02:08
“Estamos no aeroporto, não sabemos o que vamos fazer.” Nevão cancela mais de 10.000 voos cancelados nos EUA
Há 1h e 15min
Vítimas de Epstein vão assistir ao discurso de Trump sobre o Estado da União
Há 2h e 34min
Médico colaborador da CBS demite-se depois de ser mencionado nos ficheiros Epstein
Ontem às 23:38
Detido pela morte dos pais, Nick Reiner declara-se inocente em tribunal
Ontem às 18:10
20:54
Novo embaixador dos EUA quer Portugal a investir em caças F-35
Ontem às 12:09
Mais E.U.A.
Mais Lidas
Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"
Ontem às 15:00
Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico
22 fev, 11:00
Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros
Ontem às 07:00
"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"
Ontem às 09:06
Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo
21 fev, 11:00
Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni
Ontem às 14:29
Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos
21 fev, 17:00
opinião
Enrique Pinto-Coelho
Prestianni não é um rapaz “incrível”, e o Benfica não diz a verdade
Ontem às 13:34
A Farioli ainda falta aprender um quarto da lição que um famoso DJ tem para nos ensinar
22 fev, 22:28
Governo gasta 11.520€ para maquilhagem e cabeleireiro antes de conferências de imprensa
Ontem às 09:13
IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra após acidente
Ontem às 07:52
Peter Mandelson detido pela polícia britânica
Ontem às 17:15