As imagens da festa do título mundial da Espanha
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Espanha conquistou o Mundial 2026 no último domingo ao vencer a Argentina por 1-0 na final com golo de Ferran Torres. Esta segunda-feira, a equipa chegou a Madrid, e a população foi às ruas para comemorar o título. Esta é a segunda conquista mundial da história do país. A primeira ocorreu em 2010, na África do Sul. Na época, Andrés Iniesta foi o herói espanhol ao marcar contra os Países Baixos na final. Agora, a nova geração vitoriosa espanhola garantiu mais um troféu. A equipa comandada por Luis de la Fuente já havia sido campeã da Liga das Nações (2022-23) e do Europeu (2024).