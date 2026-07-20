As imagens da festa do título mundial da Espanha

Há 32 min
Espanha conquistou o Mundial 2026 no último domingo ao vencer a Argentina por 1-0 na final com golo de Ferran Torres. Esta segunda-feira, a equipa chegou a Madrid, e a população foi às ruas para comemorar o título. Esta é a segunda conquista mundial da história do país. A primeira ocorreu em 2010, na África do Sul. Na época, Andrés Iniesta foi o herói espanhol ao marcar contra os Países Baixos na final. Agora, a nova geração vitoriosa espanhola garantiu mais um troféu. A equipa comandada por Luis de la Fuente já havia sido campeã da Liga das Nações (2022-23) e do Europeu (2024).

Mundial 2026

As imagens da festa do título mundial da Espanha

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