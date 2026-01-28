Mundo
Política
Negócios
País
Saúde
Desporto
Artes
Opinião
Estilo de Vida
Futuro
Storytelling
TV
Podcasts
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
veja aqui todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
As imagens da destruição causada pela depressão Kristin
Há 1h e 44min
Mais Lidas
Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes
26 jan, 15:14
IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete
26 jan, 19:12
"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h
Ontem às 09:46
Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde
Ontem às 15:22
"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria
Hoje às 06:41
Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"
Ontem às 12:39
Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia
26 jan, 15:48
Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde
26 jan, 14:01
Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior
Hoje às 08:04
Indignação na Europa: Itália está furiosa com uma decisão dos EUA por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno
Ontem às 14:16
Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira
Ontem às 20:20
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
17 jan, 16:55