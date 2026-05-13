Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
Mundo
Política
Negócios
País
Saúde
Desporto
Artes
Opinião
Estilo de Vida
Futuro
Storytelling
TV
Podcasts
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
FC PORTO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
A primeira viagem de Kate Middleton após diagnóstico de cancro
Há 2h e 3min
Mais Lidas
Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular
Ontem às 18:07
Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou
10 mai, 22:00
Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)
Ontem às 19:08
Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado
11 mai, 07:00
Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira
Ontem às 20:21
Estes museus vão ter entrada gratuita durante o fim de semana e segunda-feira
Ontem às 14:18
Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal
Ontem às 11:14
Autocarro sem travões abalroa esplanada nos Restauradores. Há três feridos
Ontem às 18:13
Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung
Ontem às 16:23
Fífia do outro mundo impede Cristiano Ronaldo de voltar aos grandes títulos seis anos depois
Ontem às 21:10
"Houve 75 mil euros para o chic-nic": organização culpa Câmara de Lisboa pelo cancelamento à última hora da Queima das Fitas
11 mai, 21:07
Cruzeiro com mais de 1.700 pessoas retido em Bordéus após morte de passageiro e suspeita de epidemia de gastroenterite
Há 3h e 59min