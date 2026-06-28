Fóssil com 120 milhões de anos revela nova criatura. Jian changmaensis, um bizarro predador planador que caçava aves

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A linha que separa os dinossauros das primeiras aves torna-se cada vez mais ténue à medida que se fazem novas descobertas, especialmente porque os fósseis revelam características de dinossauros semelhantes a aves, ou de aves semelhantes a dinossauros

Um fóssil com 120 milhões de anos, encontrado no que é hoje o noroeste da China, está a mudar a forma como os cientistas encaram um grupo invulgar de dinossauros predadores conhecido como microrraptores.

O local onde o fóssil foi descoberto vem ampliar a distribuição geográfica conhecida do primo menor e planador do velocirraptor de garras em forma de foice.

Os ossos representam também o espécime mais recente e definitivo de microrraptor no registo fóssil, alargando o período de tempo durante o qual os dinossauros com penas existiram.

Uma nova análise dos ossos intactos do ombro e dos membros anteriores, referida pela primeira vez num resumo de um estudo em 2010, revelou que o fóssil pertencia a uma espécie de microrraptor até então desconhecida. A equipa de investigação batizou o dinossauro de Jian changmaensis, de acordo com o estudo publicado recentemente na revista Annals of Carnegie Museum.

Jian faz referência a uma ave de uma única asa da mitologia chinesa, numa alusão às características semelhantes às das aves que o dinossauro apresenta. O nome da espécie foi também uma referência à Bacia de Changma, na província de Gansu, onde o fóssil foi descoberto - e, até ao momento, é o único espécime de microrraptor indiscutível encontrado fora do nordeste da China.

“O jian changmaensis revela que dinossauros não aviários viveram naquilo que é hoje a Bacia de Changma, uma área famosa pelos seus fósseis de aves”, afirmou numa declaração o coautor do estudo, o Dr. Matt Lamanna, investigador sénior especializado em dinossauros e curador de paleontologia de vertebrados Mary R. Dawson no Museu Carnegie de História Natural, em Pittsburgh.

“A nossa equipa recuperou mais de cem fósseis de aves em Changma, mas apenas este único espécime de dinossauro não aviário. Jian fornece novas informações fundamentais sobre a história biológica da região de Changma e o contexto ecológico dos antepassados das aves atuais.”

O fóssil bem preservado poderá ajudar os investigadores a compreender melhor como os microrraptores usavam as suas asas para se deslocarem entre as árvores - oferecendo novas pistas sobre as origens do voo das aves, segundo Lamanna.

Um predador planador

À primeira vista, as reconstruções artísticas dos microrraptores parecem representações de aves.

“Se vissem aquela coisa sentada numa árvore, não pensariam no velocirraptor do “Jurassic Park”“, diz Lamanna à CNN. “Este é um dinossauro com características extraordinariamente semelhantes às das aves, capaz de voar até certo ponto.”

O fóssil do microrraptor é composto apenas por alguns ossos, mas encontra-se preservado em 3D. Hailu You

O corpo de um microrraptor estava coberto de penas - talvez até mais do que uma ave, pois, além dos braços, ou “asas”, estes dinossauros também tinham penas longas nas patas traseiras, o que lhes conferia a aparência de quatro asas.

“Isso levou muitos paleontólogos a sugerir que estes animais provavelmente viviam em parte no solo, mas que provavelmente também conseguiam trepar e planar de árvore em árvore, quase como um esquilo voador moderno”, afirma Lamanna.

Os microrraptores mais pequenos tinham um tamanho semelhante ao dos corvos modernos. O Jian changmaensis tinha provavelmente o tamanho de uma coruja-das-torres. Outros fósseis que poderão pertencer ao grupo dos microrraptores indicam que estas criaturas poderiam ter atingido tamanhos maiores, o que sugere que o Jian changmaensis se situava algures a meio caminho.

Os velocirraptores e os microrraptores não eram aves, mas estavam intimamente relacionados com os antepassados das primeiras aves, como o Archaeopteryx.

A linha que separa os dinossauros das primeiras aves torna-se cada vez mais ténue à medida que se fazem novas descobertas, explica Lamanna, especialmente porque os fósseis revelam características de dinossauros semelhantes a aves, ou de aves semelhantes a dinossauros.

As aves modernas continuam a ser os parentes vivos mais próximos dos dinossauros, que se extinguiram há cerca de 66 milhões de anos, após um enorme asteroide ter colidido com a Terra.

“São todos dinossauros em termos evolutivos, mas depende realmente do lado do Archaeopteryx em que se situa”, afirma Lamanna.

No caso do fóssil do Jian changmaensis, o indício inequívoco de que a asa pertencia a um microrraptor e não a uma ave primitiva - tal como tantos outros na Bacia de Changma - era uma característica distintiva do coracoide, uma parte da estrutura do ombro.

A fenestra supracoracoide é uma grande abertura que divide quase ao meio o osso do ombro. Essa característica é algo que todos os microrraptores possuem, mas que quase nenhuma outra criatura tem, refere Lamanna.

A finalidade deste orifício continua a ser uma incógnita para os investigadores; Lamanna afirmou acreditar que possa estar relacionada com o voo. Tal como as aves modernas, os microrraptores tinham ombros compridos. O Jian changmaensis tem um excepcionalmente longo.

“Pode ter algo a ver com o deslizamento ou com o facto de os animais que estão na linha evolutiva das aves terem alterado a estrutura dos ombros para se adaptarem melhor ao voo”, diz Lamanna.

O fóssil é composto apenas por alguns ossos, mas o comprimento indica que o dinossauro era provavelmente um voador, afirma Steve Brusatte, professor de paleontologia e evolução na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Brusatte não participou no estudo.

“Isto é fantástico, um novo fóssil daqueles dinossauros que estavam praticamente prestes a tornar-se verdadeiras aves”, aponta Brusatte.

Um fóssil raro na Bacia de Changma

A Bacia de Changma, local onde se encontrava um antigo lago, situa-se na província de Gansu, no noroeste da China. Matt Lamanna

Os investigadores continuam a especular sobre o motivo pelo qual os parentes mais pequenos do velocirraptor desenvolveram asas e passaram a viver nas árvores, mas Lamanna suspeita que existia um nicho ecológico disponível para predadores arborícolas que os microrraptores vieram preencher.

Os primos do microrraptor viviam no solo, mas habitar a copa das árvores e planar de árvore em árvore pode ter sido uma forma mais segura de se manterem fora do alcance dos dinossauros carnívoros de maior porte.

“Talvez estas criaturas tenham começado no solo, tenham começado a trepar e, depois de chegarem às árvores, tenham desenvolvido características que as ajudam a manter-se lá”, teoriza Lamanna.

Então, de que se alimentava o Jian changmaensis? Aproveitando o seu habitat arbóreo, é provável que as aves fizessem parte do seu cardápio.

Anteriormente, foi encontrado um fóssil de microrraptor com ossos de uma ave dentro da sua caixa torácica. E a coautora de Lamanna, Jingmai O’Connor, paleontóloga de vertebrados e curadora associada de répteis fósseis no Field Museum de Chicago, também salientou que os aglomerados de ossos encontrados na Bacia de Changma se assemelham às bolas de pelo que as corujas regurgitam após se alimentarem das suas presas.

Jian também pode ter se alimentado de Gansus yumenensis, uma das primeiras aves da era dos dinossauros alguma vez encontradas na China. Os paleontólogos descobriram esse fóssil em 1981 na Bacia de Changma.

Lamanna e a sua equipa têm vindo a investigar a Bacia de Changma desde 2004. Foram recuperados esqueletos completos, alguns com penas e pele, o que indica que o Gansus tinha patas palmadas e provavelmente passava pelo menos parte do tempo na água.

Com a descoberta de Jian, os investigadores sabem finalmente o que provavelmente se alimentava de Gansus e de outras aves antigas naquele local, explica Lamanna.Mas, se é esse o caso, por que razão só foi encontrado um fóssil de microrraptor nesse local?

“Se pudesses viajar numa máquina do tempo até há 120 milhões de anos, estar-te-ias nas margens de um vasto lago rodeado de vegetação”, refere Lamanna. “É lógico que, se estivermos a observar um lago, possamos encontrar mais animais que vivem no seu interior do que aqueles que vivem nas margens.”

Muitos fósseis de aves e microrraptores são normalmente encontrados esmagados, achatados em duas dimensões, o que torna mais difícil o estudo dos seus ossos e das suas capacidades de voo. Mas a asa fóssil de Jian foi preservada em três dimensões.

Os investigadores trabalham numa pedreira na Bacia de Changma. Jingmai O'Connor

“É raro ver o ombro de um Microraptor em 3D”, afirma T. Alexander Dececchi, professor assistente na Faculdade de Artes e Ciências da Universidade Estadual de Dakota, em Madison, Dakota do Sul. Dececchi não participou neste estudo, mas já investigou outros espécimes de microrraptor.

“Além disso, alarga o âmbito geográfico e ajuda a demonstrar a diversidade anatómica deste grupo, o que é importante para determinar onde, quando e quais destes animais poderiam recorrer à locomoção aérea”, escreve Dececchi num e-mail.

“Provavelmente, isso também representa um paleoambiente diferente, o que, quando somado ao nosso conhecimento sobre a diversidade alimentar destes animais, sugere que, embora todos os microrraptorinos suspeitos, com exceção de um, sejam originários do nordeste da China, nessa região e naquela época constituíam uma componente comum e generalizada do ecossistema."

O fóssil também permitirá aos cientistas estudar a evolução das asas e do voo dos microrraptores, acrescenta.

Como próximo passo, Lamanna afirma que ele e os seus colegas estão interessados em analisar a asa para ver o que ela poderá revelar sobre as capacidades de voo ou de planar dos microrraptores.