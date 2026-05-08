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Homem de 46 anos baleado em Salvaterra de Magos. Autoridades procuram suspeito

Daniela Rodrigues
Há 39 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Estão em curso diligências para localizar o suspeito envolvido nos disparos

Um homem de 46 anos foi baleado, na noite desta quinta-feira, em Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, tendo sido transportado para o hospital em estado grave.

O alerta foi dado cerca das 21:30, mobilizando meios de socorro e elementos da GNR para o local da ocorrência. A vítima apresentava ferimentos provocados por arma de fogo, desconhecendo-se, para já, as circunstâncias em que o caso aconteceu.

A TVI e a CNN Portugal sabem que terá havido um desentendimento entre dois homens e que estão em curso diligências para localizar o suspeito envolvido nos disparos.

A investigação deverá ser assumida pela Polícia Judiciária, por envolver o uso de arma de fogo.

Temas: Foros de Salvaterra Tiros Salvaterra de Magos PSP
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