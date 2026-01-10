ASAE retira lotes de fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior por "presença potencial" de toxina

Agência Lusa , MP
Há 1h e 8min
Fórmula infantil NAN (Getty)

Autoridade aconselha consumidores a verificar o lote do produto localizado na base da lata - se não constar da lista, o produto é seguro

Lotes específicos das fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior foram retirados este sábado do mercado, devido à “presença potencial” de uma toxina, anunciou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

A ação deve-se à deteção “da presença potencial de Cereulida, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus, numa matéria-prima utilizada”, indicou o organismo em comunicado.

“A medida é estritamente preventiva e proativa, não tendo sido reportados até à data quaisquer casos de doença relacionados com os produtos em referência”, esclareceu na mesma nota.

A ASAE aconselha a consulta da lista completa e atualizada dos lotes afetados, que inclui produtos das gamas NAN (AR, Sem Lactose, TOTAL, OPTIPRO, SUPREMEPRO, PreNAN) e Alfamino Júnior, no link oficial: https://www.nestlebebe.pt/produtos/leites-infantis-e-de-crescimento/retirada-preventiva/verificar-lote

Aos operadores económicos (retalhistas/distribuidores), a ASAE aconselha a retirada imediata de venda de todos os lotes identificados na lista, além de isolar os produtos recolhidos e contactar a Nestlé Portugal para instruções sobre a devolução.

Para os consumidores, incluindo pais e cuidadores, a ASAE pede que seja verificado o lote do produto localizado na base da lata e, se o lote não constar da lista, o produto é seguro.

Caso o lote coincidir com algum da lista deve “imediatamente deixar de utilizar o produto” e contactar a Nestlé Portugal para reembolso, referiu.

Em caso de consumo prévio do lote afetado, a ASAE explica que se “o bebé não apresentou sintomas, não há motivo para preocupação”. Caso tenha os sintomas associados – vómitos intensos, diarreia, sonolência - que podem aparecer entre 30 minutos e seis horas após o consumo, a ASAE recomenda que seja consultado de imediato um profissional de saúde.

Temas: Fórmulas infantis Leite em pó Crianças Bebés ASAE

País

Chamas consomem habitação no concelho de S. Pedro do Sul e causam cinco feridos

Há 4 min

Um morto em colisão frontal em Águeda e obriga a corte da circulação na via

Há 15 min

ASAE retira lotes de fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior por "presença potencial" de toxina

Há 1h e 8min

Fenprof diz que registo de sumários é tentativa "inaceitável" de fazer depender a remuneração dos docentes

Há 2h e 7min
Mais País

Mais Lidas

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Aprovado projeto de lei do PS que clarifica quais os veículos isentos de portagens em várias vias

Ontem às 15:10

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Ministério quer validar salários dos professores com preenchimento de sumários. Sindicatos e diretores pedem explicações sobre “esta tontice”

Ontem às 19:03

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20

Turistas estão a ser aconselhados a limpar os sapatos antes de visitar o "lago mais limpo do mundo"

4 jan, 16:00

Um mês antes do quinto aniversário de casamento, eles foram assassinados na própria casa - e pouco mais se sabe

Hoje às 09:00